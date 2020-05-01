Survivor'da voleybol maçını ve anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor 63. bölüm fragmanı yayında!

Survivor'da şampiyonluk için geri sayım devam ederken, yarışmanın ekranlara gelen 62. bölümünde anlat bakalım ve voleybol maçı oynandı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede, Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı sorusu Survivor son bölümde yanıt buldu. Nisa ve Evrim'den oluşan voleybol maçında ise Acun Ilıcalı'nın ekibi zorlu anlar yaşadı. İşte, Survivor anlat bakalım ve voleybol maçını kazananlar.

SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen 62. bölümünde Acun Medya'ya karşı Evrim ve Nisa mücadele etti. Keyifli anların yaşandığı gecede, mücadeleyi Acun Medya kazandı. Mücadeleyi 3-2 kaybeden Evrim ve Nisa'ya Acun Ilıcalı'dan ödülden yararlanma teklifi geldi. Ancak Evrim ödülü istemediğini söyledi.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin yayınlanan 62. bölümünde yarışmacılar birbirine üstünlük kurarak ödüle ulaşmak için karşı karşıya geldi. Birbirlerine sordukları sorulara yanıt vermeye çalışan Survivor yarışmacıları yanlış yanıtlar vererek keyifli anlara neden oldu.

Oynanan oyun sonrasında ise Survivor anlat bakalım oyununu kazanan takım Evrim ve Ardahan karşılaşması sonrası, 4 3'lük skorla ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR 63. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Heyecan dolu bölümün ardından Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'un 1 Mayıs tarihli yayınlanacak olan 63. bölümüne ilişkin fragmanında Nisa'nın sakatlanması damga vurdu. İşte, Survivor yeni bölüm fragmanından görüntüler...