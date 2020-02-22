Survivor'da Ünlüler takımında kavga: Survivor'un son bölümünde (21 Şubat) ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor 2020'nin 4. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Erzak ödülü için zorlu parkurda karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımından en çok sayı yapan ekip gecenin ödülünü aldı. Yarışma sırasında Barış ve Cemal Can'ın sert sözlerle kavga etmesi ise son bölüme damga vurdu. İşte, Survivor 2020'nin 4. bölümünde yaşananlar.

BARIŞ VE CEMAL CAN ARASINDA SERT KAVGA

Survivor'un ekranlara gelen yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, ödül oyunununda karşılaştılar. Barış, oyun sırasında bir hata yapıldığını iddia ederek itiraz etti. Devamında ise Cemal Can'ın sözleri ve hareketi ortalığı karıştırdı. Olanlara tepkisiz kalamayan Barış'ın da sert sözleri ise ikili arasında ortamın iyice gerilmesine neden oldu. Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacıların arasında diğer yarışmacılar girdi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un son bölümünde iki takım erzak ödül oyunu almak için mücadele etti. Survivor'un 4. bölümünde sıkı bir rekabete giren her 2 takım rakiplerine zor anlar yaşattı. Yarışmanın son bölümünde ödül oyununu Nisa Bölükbaşı'nın yaptığı sayı ile 10'a 5 gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'A İKİ YENİ YARIŞMACI

Survivor 2020'ye gelen yeni yarışmacılar belli oldu. Geçen hafta sakatlıkları nedeniyle Survivor Ünlüler takımına veda etmek zorunda kalan iki ismin yerine gelen Survivor İrem Akın ve Survivor Erman Altıkardeş son bölüme damga vurdu.

SURVİVOR İREM AKIN KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan İrem Akın, 21 yaşında Çorlu doğumludur. Kick Boks, Muaythai ve Boks Milli Takımı'nda yer alan, farklı kategorilerde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etmiştir. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okuyan başarılı sporcu boksa 7 yaşında başlamıştır. Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Akın, boksta da kick boksta yakaladığı başarıya ulaşmayı hedefliyor. İrem Akın; wushu, boks, Muaythai, Kick Boks alanında ringe çıkmaktadır. İrem Akın üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın yazdırmıştır.

İrem Akın, "Benim mahallemde genellikle erkek çocuklar vardı. Beni oyunlara dahil etmiyorlardı. Ben de bunlarla sürekli kavga ediyordum. Erkekleri dövüyordum. Oturduğum mahallede bir kick boks antrenörü vardı. O beni görmüş. Babamla konuşmuş. 'Mahalledeki bütün erkekleri dövüyor, spora başlatalım' demiş. Bu sayede kick boks ile spora başladım." diye kendini tanımlıyor.

SURVİVOR ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.

Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.