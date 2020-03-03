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Haber Giriş: 03.03.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

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Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
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Survivor'da yarışan Tayfun'un, adadaki takım arkadaşı Nisa ile yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin samimi hallerini gören sosyal medya kullanıcıları, "Adada aşk başlıyor" yorumlarında bulundu.

Gönüllüler takımında yarışan Tayfun ile Nisa'nın yakınlaşmaları izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Babası Emrah'la yaşadığı sorunları anlatarak yarışmaya damga vuran Tayfun'un, oyun kazanan Nisa'nın yanına koşarak sürekli sarılması akıllara yeni bir aşkın başladığı yorumlarına neden oldu.

 

 

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