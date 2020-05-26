Survivor'da tahmin ve karaoke yarışmasını kim kazandı? Survivor 87. bölüm bayram özel yayını özeti ve kazananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020'de heyecanlı anlar yaşandı. Bayramın ikinci gününde farklı yarışmalarla eğlenen Survivor yarışmacıları, Dominik'ten canlı olarak bağlandı. Tahmin oyununda "Seneye Survivor All Star olsun mu?" sorusu ise son bölüme damga vurdu. İşte, Survivor 87. bölüm karsoke ve tahmin yarışmasının kazanan takımları...

SURVİVOR TAHMİN YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Parkurda verdikleri mücadeleye kısa bir ara veren Survivor yarışmacıları bayramın ikinci gününde tahmin yarışmasına dahil oldu. İzleyiciler ve Survivor 2020 yarışmacıları, birbirlerine sorulan sorulara doğru yanıtları vermeye çalıştı.

Tahmin yarışında sorulan "Seneye Survivor All Star olsun mu?" sorusu ise beğeni topladı. Oynanan tahmin yarışı oyununu Survivor Berkan Karabulut kazandı.

SURVİVOR KARAOKE OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?

Survivor'da bayram özel yayını heyecanında karaoke oyunu oynandı. Survivor 2020 yarışmacıları karaokede hünerlerini göstermek için sahneye çıktı. Eğlenceli anların yaşandığı Survivor karaoke oyununda yarışmacılar hem şarkı söyledi hem de stres attı.

Survivor 2020’de şarkı yarışmasını kazananı ise Survivor izleyicileri belirledi. Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabı üzerinden değerlendirilen sonuçlar gecenin sonunda belli oldu.

Eğlenceli anların yaşandığı Survivor kareoke oyununda, sonuncu Yunus Emre, sonran ikinci Evrim, sondan üçüncü ise Sercan oldu.

En çok oy alarak Survivor kareoke oyununu kazanan yarışmacı Cemal Can oldu. İkinci isim ise Ardahan olarak seçildi.

Böylece ödülü kazanan Cemal Can, önümüzdeki sene Survivor'da misafir olarak katılma şansı kazandı.