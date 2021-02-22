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Televizyon
Haber Giriş: 22.02.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Survivor’da sürpriz yarışmacı! Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?

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Survivor’da sürpriz yarışmacı! Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?
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Survivor’da Ünlüler takımı kadrosuna katılacak olan Çağatay Çatay merak edilen isimler arasında bulunuyor. Acun Ilıcalı dün akşam konseyde kadroya güçlü bir yarışmacının katılacağını açıklamıştı. İzleyiciler, Survivor Çağatay’ın kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırmaya başladılar. İşte hakkında merak edilenler

Çağatay Çatay, Survivor 2021 kadrosuna dahil oluyor. Ünlüler takımı kadrosuna katılacak olan Survivor Çağatay 1993 doğumlu. İstanbul’da dünyaya gelen Çağman, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu ve birçok spor dalı ile ilgileniyor.

ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Survivor yeni yarışmacısı olan Çağman Çatay 1993 doğumlu. İstanbul’da dünyaya gelen Çağman, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu. Yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin ilgilendiği spor dalları arasında yer alıyor.

Spor eğitmenliği yapan Survivor Çağatay daha önce Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmış.

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