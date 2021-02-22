Survivor’da sürpriz yarışmacı! Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?

Çağatay Çatay, Survivor 2021 kadrosuna dahil oluyor. Ünlüler takımı kadrosuna katılacak olan Survivor Çağatay 1993 doğumlu. İstanbul’da dünyaya gelen Çağman, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu ve birçok spor dalı ile ilgileniyor.

ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Survivor yeni yarışmacısı olan Çağman Çatay 1993 doğumlu. İstanbul’da dünyaya gelen Çağman, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu. Yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin ilgilendiği spor dalları arasında yer alıyor.

Spor eğitmenliği yapan Survivor Çağatay daha önce Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmış.