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Survivor’da sürgün adası kalktı mı, yeni sistem nasıl olacak? Survivor yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’dan açıklama

#Survivor#Survivor Sürgün Adası#Survivor Yeni Bölüm
Survivor’da sürgün adası kalktı mı, yeni sistem nasıl olacak Survivor yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’dan açıklama

Survivor’ın yeni bölüm fragmanı izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. Survivor 2022’de getirilen yenilikler arasında sürgün adası da bulunuyor. Eleme potasına giden yarışmacılar sürgün adasına giderek elemeye kadar orada kalıyorlar. Peki, Survivor’da sürgün adası kalktı mı, yeni sistem nasıl olacak?

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Survivor’da sürgün adasının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı’nın açıklaması damga vurdu. Acun Ilıcalı açıklamasında Survivor’da sürgün adası bölümünün tamamlandığını duyurdu.

SURVİVOR’DA SÜRGÜN ADASI KALKTI MI?

Survivor’ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı merak uyandıran bir açıklama yaptı. Ilıcalı, ‘Bence Survivor’ın sürgün adası bölümü tamamlandı. Bu ekip daha zor bir test ile sınanmalı.’ dedi. Yeni sistemin nasıl olacağı ile ilgili detaylar yeni bölümde açıklanacak.

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#Survivor#Survivor Sürgün Adası#Survivor Yeni Bölüm

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