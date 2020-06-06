Survivor'da sembol finalini kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor 2020'nin bu geceki 98. bölümünde, Survivor yarışmacıları kıran kırana mücadele etti. Sembolü hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Sembol oyununda hangi yarışmacının ipi göğüslediği yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da sembol finalini kim kazandı?
Survivor 2020 sembol oyun finalinde nefes kesen anlar yaşandı. Finale adım adım yaklaşılan yarışmanın son bölümünde sembol için yarışan yarışmacılar sonuna kadar mücadele etti. İşte, Survivor'da sembol finali hakkında merak edilenler...
SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un 98.bölümde sembol oyunu için karşı karşıya gelen olan kırmızı ve mavi takım arasında kazanan isim tam iki hafta boyunca dokunulmazlığı garantilemiş oldu.
5 Haziran 2020 Cuma akşamı yayınlanan 98. son bölümünde, sembol finalinde kazanan isim belli oldu. Berkan ve Elif finale kaldı, kazanan ise Elif oldu. Böylelikle iki hafta dokunulmaz olacak Elif, çeyrek finale katılma hakkı elde etti.
İki haftalık dokunulmazlık kazanan Survivor Elif, kazandığı ödülden seçtiği iki arkadaşının da faydalanmasını sağladı.
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