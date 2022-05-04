Survivor'da şaşırtan veda... Elenen isim şoke etti! Acun Ilıcalı'dan Adem ile tartışan Himet'e uyarı gecikmedi: O görüntüleri izledim

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Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan değişikliğin ardından yeni kadrolarla yola devam eden iki takım dün akşam ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

Kadınlar etabını Ünlüler, erkekler etabını ise Gönüllüler kazandı.

Best Of'a kalan mücadelede ödüle kavuşan Gönüllüler oldu.

ADA KONSEYİNDE GERİLİM

İki takım günün sonunda eleme konseyi için bir araya geldi. Konseye, Adem ve Hikmet arasındaki gerilim damga vurdu.

Oyun esnasında Adem'e karşı sayı alan Hikmet yaptığı sevinç gösterisi ile tepki çekti. Acun Ilıcalı konseyde bu durumu gündeme getirdi.

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Adem'in daha önceki yarışlarda yaptığı sevince misilleme yaptığını söyleyen Hikmet'e rakibinin cevabı sert oldu. Adem Kılıçcı "Ben Hikmet'in hedefi olabilirim ama o benim hedefim değil. Beni yolumdan saptıramaz" dedi.

'BANA ALLAH'IN ÇOBANI' DEDİ

Tartışmanın sonunda Nagihan'ın uyarısıyla söz alan Hikmet, daha önce yaşadıkları bir polemikten bahsetti.

Gökhan ile tartıştığı sırada Adem'in araya girdiğini söyleyen Hikmet "Bana 'Allah'n çobanı, sen çobansın, sus, çoban gibi davaranma' dedi. Ben çobanım, çoban çocuğuyum. Hiçbir zaman da bundan utanmadım. Her zaman söylüyorum. Benim ailem hayvancılıkla uğraşıyor. Bununla da gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarım da duydu. Ben çoban çocuğuyum. Utanmıyorum. Bunu hep söylüyorum. Ben bunu söylemedim ama beni bu kadar hor göremez Adem. Ben hiçbir zaman ailemin mesleğinden utanmadım. Kiminin ailesi kapıcılık yapar, kiminin ailesi çobanlık yapar, kimininki köyde yaşar. Ben utanmıyorum. Beni hor göremez. 'Allah'ın çobanı' diyemez." dedi.

Adem,"Hikmet, Gökhan'a 'seni kaval yapar çalarım' demişti, ben de 'sen çoban mısın da adamı kaval yapacaksın' dedim, şuanda yalan söylüyor" diyerek kendini savundu.

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'O GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİM HİKMET'

Araya giren Acun Ilıcalı görüntüleri izlediğini söyledi ve Hikmet'i sert bir dille uyardı.

"Ben senin ailenin çoban olması üzerinden Adem'in sana böyle sözler söylediğini kabul etmiyorum. Senin ailenin ne iş yaptığını bilmiyorum. Hanginizin ailesi ne iş yapar onu da bilmiyorum. Programın yapımcısı olarak bilmiyorum. Ailenin üzerinden öyle bir lafı yok. Öncelikle bahsedilen o görüntüleri seyretmiş biriyim. Senin anlattığın anlamda bir şey asla yok. Adem'in söylediği cümle şu "Kaval gibi çalar mısın? Sen çoban mısın kaval gibi çalacaksın?" Adem'in konuşmasından yüzde 1 ihtimalle bile senin anlattığın gibi bir anlam çıkmıyor. Ben o görüntüleri seyretmiş biri olarak, bir kez daha altını çizerek söylüyorum 'Sen çoban mısın ki, kaval gibi çalacaksın adamı?' demek istiyor."

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"Hikmet seninkiler nasıl bir şey biliyor musun? '5 tur attı' diyorsun, 'hayır 1 tur' diyorum. 'tamam' diyorsun. 'Böyle demedim' diyorsun, 'kayıtta var' diyorum. 'Evet dedim' diyorsun. Açık açık bu uyarıyı yapmak zorundayım. Eğer biz kaydetmemiş olsak, senin ifadelerin bir yarışmacıyı töhmet altında bırakacak. Bundan 1 ay önce Nagihan ile üzücü bir olay yaşadın. Yine aynı şekilde 'aa pardon öyle miymiş' diyorsun. Nagihan için yaptığını telaffuz bile etmek istemiyorum. Adem için yaptığın suçlama çok ağır. Seni uyarmak zorundayım. Bir insanın dediği bu kadar alakasız çıkmaz. Biraz benzer bir şey olur. 5 tur diyorsun, 1 tur çıkıyor. 'Kaval demedim' diyorsun, kayıtta var. 'Ha ozaman dedim' diyorsun. Kayıt olmasa burada ortalığı birbirine katacaksın. İnanılmaz bir şey bu. Yaptığın suçlama baştan aşağı yanlış, suçlamanın şekli çok üzücü. Bunu burada getirmemen lazım. İfadelerinin net ve doğru olması lazım. Bu kadar olmaz ki!"

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ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Ünlüler takımından Barış, Ayşe ve Sude; Gönüllüler takımından ise Evrim potaya girmişti.

Gecenin sonunda adaya veda eden isim belli oldu. Barış Murat Yağcı, rakiplerinden daha az oy alarak Survivor All Star macerasını bitirdi. Barış'ın elenmesi sosyal medyada geniş yankı buldu.