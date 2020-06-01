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Haber Giriş: 01.06.2020 - 14:23,Son Güncelleme:

Survivor'da oyundan ihraç edilmek ne demek? İşte ihraç kelimesinin anlamı

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Survivor'da oyundan ihraç edilmek ne demek? İşte ihraç kelimesinin anlamı
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Survivor 2020 sezonuyla birlikte ihraç ve ihraç edilmek terimleri bir kez daha gündeme geldi. Oyun sırasında bazı yarışmacılar için ihraç kararı veriliyor. Yasin Obuz'dan sonra Yunus Emre Özden için de ihraç kararı verilecek. Peki, Survivor'da oyundan ihraç edilmek ne demek? İşte İhraç kelimesinin anlamı...

Arapça’ da kökenli olan ihracın çeşitli anlamlara gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre ihraç kelimesinin anlamı; dışarıya atma, çıkarma şeklinde verilmiştir. Ticaret bakımından ise ihraç kelimesi yurt dışına mal satma şeklinde tanımlanmıştır. Dış satım olarak da nitelendirilen ihraç, bir ülkenin kendi sınırları içerisinde üretimini gerçekleştirdiği malzeme, alet, ekipman veya malları yurt dışına satması olarak bilinmektedir. 

Survivor'da oyundan ihraç edilmek ne demek?

Survivor yarışmasında geçen ihraç edilmek ise yarışmacının, oyun dışı bırakılması anlamına gelmektedir. Survivor 2020 sezonunun yanı sıra diğer sezonlarda da bazı yarışmacılar için oyundan ihraç kararı verilmişti. Acun Ilıcalı, bu kararı genelde tansiyon yükseldiğinde veriyor. 

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