Survivor'da ödülü kim kazandı? Survivor 2020 104. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bir ödül heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Anlat bakalım ve ödül oyunu heyecanının yaşandığı gecede, Berkan'ın atışları yaşadığı kazaya rağmen göz doldurdu. Mavi takıma karşı büyük fark kazanan kırmızı takım bu hafta mangal ödülü oyununu kazandı. İşte, Survivor oyun istatistikleri ve son bölümün özeti.

SURİVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım erzak ödülü için karşı karşıya geldi. Oyun öncesi avantajı kazanmak için ter döken iki takım yarışmacıları da son ana kadar elinden geleni yaptı. Elif'in atışıyla mavi takım avantajı kazandı.

Kazananın mangal ürünleri tüketeceği büyük mücadelede kırmızı takım atışlarıyla büyük fark yarattı.

Bu haftaki ödül oyununu Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış'tan oluşan kırmızı takım 10'a 4 skorla kazandı.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu sonrası oynanan anlat bakalım oyunu keyifli anlara neden oldu. Eğlenceli anların yaşandığı oyunda mavi Takım, 5-0 skoruyla anlat bakalımı kazandı ve tavuk şiş ödülünün sahibi oldu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'un 105. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Evrim'in ağladığı anlar dikkat çekti. İşte, yeni bölüm fragmanı