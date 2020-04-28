Survivor'da ödülü kim kazandı? Ödülü hangi takım aldı? Survivor 2020 yeni bölüm fragmanında kavga!

Survivor Ünlüler Gönüllüler 27 Nisan Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Survivor'un yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için yoğun çaba sarf etti. Survivor ödülü ile motive olan ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda kıyasıya rekabet etti. Öte yandan, Survivor yeni bölüm fragmanında Mert, Ersin ve Sercan'ın tartışma yaşaması, sonrasında ise Berkan ve Sercan arasındaki kavga çarpıcı anlara neden oldu. İşte, Survivor 60. bölüm özeti ve Survivor ödül oyununda yaşananlar.

SURİVİVOR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Surivovor'un yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Lunapark ve malikane ödülünü almak isteyen takımların skoru başa baş gitti. Özellikle Berkan'ın performansı göz doldurdu.

Heyecanlı anların ardından Survivor'da ödül oyununu 10'a 8 skorla gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA NİSA NEDEN AĞLADI?

Survivor 2020'nin 59. bölüm ödül oyunu sonrası seremonide Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Survivor Nisa hakkında konuştu. Acun Ilıcalı'nın "Nisa'nın morali bozuk ne oldu merak ediyoruz" sorusu üzerine Nisa, "Yapamıyorum. Arkadaşlarım çok iyi destek veriyolar ama artık içimde bitmişim"diyerek cevap verdi.

Nisa'nın cevabı üzerine Acun Ilıcalı, Nisa'ya: "Kimseyi zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek olan yarışmacı devam edebilir. Bizim için problem yok" dedi.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA KAVGA

Survivor'un ekranlara gelen 60. bölüm fragmanında, iletişim oyunu sırasında Mert, Yasin ve Berkan'ın karşı karşıya gelmesi heyecanlı gelişmeler arasında yer aldı.

Yaşanan tartışma sonrası Berkan'ın "Karşı taraftaki bir kaç kişiyi kınıyorum" demesi ve Sercan'ın bu sözlere verdiği cevap ikilinin arasında gerilime neden oldu. İşte, Survivor 60. yeni bölüm fragmanından görüntüler...