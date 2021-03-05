Survivor'da ödülü kim kazandı? İşte 4 Mart Survivor erzak ödülünü kazanan takım ve son bölümde yaşananlar

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2021'in 4 Mart tarihli bölümünde kazanan takımın ödülü patates püresi ve patlıcanlı köfte yemeği olarak belirlendi. Diğer yandan bu haftanın kaptanları ünlülerde Barış gönüllülerde ise Hanzade oldu. Zorlu gecede yiyecek ödülünü ünlüler kazanırken, market ödülünü sahibi gönüllüler oldu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor parkurunda, kaydırakla başlayan, havuzlu, denge tahtalı ve sürünmeli birçok engelden oluşan oyun için ünlüler ve gönüllüler takımı yerlerini aldı. Yarışmacıların bu oyunda parkurun finalinde atışlarda üç halkayı çengele geçirmeleri gerekiyordu. gönüllülerde Poyraz, sakatlığı nedeniyle oyunda yer almazken eşitlik sağlanması adına ünlüler takımından da Sergen oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Eşitliğin sağlanması sonrası ünlüler oyunda atağa geçti. Ünlülerin 7-4 yaptığı skor ilerleyen dakikalarda 7-6 oldu. Son oyunda Melis’in atışları ile skor 10’a 8 oldu. Böylece yiyecek ödülünün sahibi ünlüler oldu.

SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ada şartları için büyük önem taşıyan market oyunu için her iki takımın da yarışmacıları yeniden parkurda yerlerini aldı. Oyun için takımlardan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkisi sağda ikisi solda iplerle tutturulmuş levha üzerinde dört tane topu düşürmeden taşımaya çalışan yarışmacılar adeta canını dişine taktı.

İlk dakikalardan itibaren galibiyetini sürdüren gönüllüler takımı, skoru 6-1’e getirdi. Günün sonunda ise Gönüllüler takımı, 7-2 skorla market oyununu kazanan takım oldu.

Böylece gönüllüler 6 kez market ödülünü sahibi oldu. Ünlüler takımından ise Batuhan ve İsmail başta olmak üzere tüm yarışmacılar büyük üzüntü yaşadı. Hayal kırıklığı sonrası Batuhan kendisini yere atarak sakinleşmeye çalıştı.

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Zorlu gecede ödül oyunları öncesi yarışmacılar takım kaptanlarını seçmek için oylama yaptı. Survivor’ın 8. haftasında ünlülerden adı en fazla söylenen isim Barış oldu.

Böylece ünlülerin kaptanı Barış seçildi. Gönüllüler takımı ise bu hafta kadın yarışmacının kaptan olmasını istedi. Yapılan oylama sonrası gönüllülerin kaptanı Hanzade oldu.