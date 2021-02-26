Survivor'da anlat bakalım ödülünü kim kazandı? Çağrı çileden çıktı kimse tutamadı... İşte Survivor son bölümde yaşananlar
Survivor'da kazanan takım belli oldu. Ödül oyunu ve anlat bakalım heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yiyecek ödülünü almak için yoğun mücadele verdi. Haftanın ödül oyununu kazanan takım yemek yeme şansı elde ederken, Survivor'da yeni kaptanlarda da belirlendi. Oylama ile ünlülerde kaptan İsmail, gönüllüler de ise Yunus Emre olarak seçildi. Yarışmacıların stres atmasını sağlayan anlat bakalım oyununun da oynandığı Survivor 2021'in 25 Şubat tarihli 35. bölümüne, Çağrı'nın karşı takıma saldırması damga vurdu. İşte, Survivor ödülü kazanan takım ve son bölümde yaşananlar
Survivor Ünlüler Gönüllüler'de takımlar anlat bakalım ve ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 25 Şubat tarihli son bölümünde tavuk parçaları içeren menü yiyecek ödülü için yarışmacılar zorlu mücadele verdi. Tansiyonun yükseldiği ödül oyununu kazanan takım gönüllüler olurken, anlat bakalım oyununun galibi ise ünlüler oldu. Oyun sırasında sayı alan gönüllülerin sevinmesine rahatsız olan Çağrı karşı takıma saldırgan tavırlar sergiledi.
TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU
Bu haftanın takım kaptanlarını belirlemek için ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları oylarını kullandı. Sezon başından beri yaptığı kaptanlık yapan Barış artık kaptanlık yapmak istemediğini söyledi. Yapılan oylama ile ünlülerde yeni kaptan İsmail oldu. Gönüllülerde ise Yunus Emre Karabacak kaptan seçildi.
YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Ada şartlarında yarışmacılar için büyük önem taşıyan yiyecek ödülü bu hafta tavuk parçaları içeren menü yiyecek olarak açıklandı. Açlık çeken yarışmacılar ödülü almak için parkurda elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyun öncesi iki takım arasında avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu.
Bir kez daha oyun için parkurda karşılaşan takımlar bu defa canını dişine taktı. Oyunun başında farkı ünlüler açtı ancak daha sonra gönüllüler takımı rakibine yetişti. Geriden gelen gönüllüler ünlüleri yakaladı ve öne geçti.
Son turda parkura çıkan Çağrı ve Poyraz oyunun kaderini belirledi. Poyraz'ın atışı ile 10-8 skorla ödül oyununu gönüllülerin oldu.
ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Renkli anların yaşandığı anlat bakalım da bu hafta da keyifli anlar ekranlara geldi. Kazanan takımın yemek elde edeceği oyunda en faz kelime bilen takım ünlüler oldu. Böylece ünlüler anlat bakalımın galibi oldu.
ÇAĞRI'YI ÇİLEDEN ÇIKTI
Ödül oyunu sırasında Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında iki takım arasında tartışma çıktı. Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevindikten sonra Dora "Sen neye seviniyorsun?" şeklinde çıkış yaptı.
Dora'nın sözlerine Doğan"Senlik gram bir şey yok oğlum!" diyerek yanıt verdikten sonra tansiyon yükseldi. İki takımdan arkadaşları araya girerek Doğan ile Dora'yı ayırırken, Çağrı gönüllülerin üzerine yürüdü. Çağrı Dora'ya elle müdahalem ederken Sunucu Murat yarışmacıları uyardı.