Survivor'da anlat bakalım ödülünü kim kazandı? Çağrı çileden çıktı kimse tutamadı... İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor Ünlüler Gönüllüler'de takımlar anlat bakalım ve ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 25 Şubat tarihli son bölümünde tavuk parçaları içeren menü yiyecek ödülü için yarışmacılar zorlu mücadele verdi. Tansiyonun yükseldiği ödül oyununu kazanan takım gönüllüler olurken, anlat bakalım oyununun galibi ise ünlüler oldu. Oyun sırasında sayı alan gönüllülerin sevinmesine rahatsız olan Çağrı karşı takıma saldırgan tavırlar sergiledi.

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Bu haftanın takım kaptanlarını belirlemek için ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları oylarını kullandı. Sezon başından beri yaptığı kaptanlık yapan Barış artık kaptanlık yapmak istemediğini söyledi. Yapılan oylama ile ünlülerde yeni kaptan İsmail oldu. Gönüllülerde ise Yunus Emre Karabacak kaptan seçildi.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ada şartlarında yarışmacılar için büyük önem taşıyan yiyecek ödülü bu hafta tavuk parçaları içeren menü yiyecek olarak açıklandı. Açlık çeken yarışmacılar ödülü almak için parkurda elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyun öncesi iki takım arasında avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu.

Bir kez daha oyun için parkurda karşılaşan takımlar bu defa canını dişine taktı. Oyunun başında farkı ünlüler açtı ancak daha sonra gönüllüler takımı rakibine yetişti. Geriden gelen gönüllüler ünlüleri yakaladı ve öne geçti.

Son turda parkura çıkan Çağrı ve Poyraz oyunun kaderini belirledi. Poyraz'ın atışı ile 10-8 skorla ödül oyununu gönüllülerin oldu.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Renkli anların yaşandığı anlat bakalım da bu hafta da keyifli anlar ekranlara geldi. Kazanan takımın yemek elde edeceği oyunda en faz kelime bilen takım ünlüler oldu. Böylece ünlüler anlat bakalımın galibi oldu.

ÇAĞRI'YI ÇİLEDEN ÇIKTI

Ödül oyunu sırasında Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında iki takım arasında tartışma çıktı. Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevindikten sonra Dora "Sen neye seviniyorsun?" şeklinde çıkış yaptı.

Dora'nın sözlerine Doğan"Senlik gram bir şey yok oğlum!" diyerek yanıt verdikten sonra tansiyon yükseldi. İki takımdan arkadaşları araya girerek Doğan ile Dora'yı ayırırken, Çağrı gönüllülerin üzerine yürüdü. Çağrı Dora'ya elle müdahalem ederken Sunucu Murat yarışmacıları uyardı.