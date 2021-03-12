Survivor'da ödülü kim kazandı, birleşme partisi ne zaman? İşte 11 Mart Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor'da ödülü kazanan takım belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in 11 Mart tarihli son bölümünde ödül oyunu için nefes kesen anlar yaşandı. Oyunun sonunda ödülü kazanan takım ünlüler oldu. Sembol oyununun da ise Steven ve Aleyna Kalaycıoğlu dokunulmazlık elde etti. Bu hafta takım kaptanları ise ünlülerde Batuhan, gönüllülerde ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Ödül oyunu öncesi takımlar arasında takım kaptanları seçildi. Ünlüler takımında Barış’ın rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı oylamada kaptan Batuhan oldu. Gönüllüler ise tercihini Aleyna Kalaycıoğlu'dan yana kullandı.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

2021 sezonunda Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart’ta yapılacağı duyuruldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu mücadelesinde ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yerlerini aldı. Oyun öncesi ödül sandviç, yanında kızarmış patates yiyecek. olarak açıklandı. Parkura bir atıcı, bir atıcıya topu verecek kişi, mekanizmayı çekecek iki kişi ile birlikte 4 kişi oyuna çıktı.

Zorlu anların ardından Batuhan, Poyraz’dan önce üç basket atışı yaparak skoru 10-6 yaptı. Batuhan'ın atışı ile ödülü kazanan takım gönüllüler oldu.

SEMBOL FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de sembol final oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Sembolü kazanan yarışmacılar, sembol finali oyununda yer alma şansını kazandı. Kadınlarda finale ünlülerden Merve 1 canla, Aleyna Kalaycıoğlu 2 canla kaldı. Erkekler takımında ise ünlülerden İsmail 1 canla, Gönüllülerden Steven 2 canla kaldı.

Kıyasıya rekabetin sonunda birleşme partisine kalanlar, erkeklerde Steven, kadınlarda Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Yarışmacılar böylece iki haftalık dokunulmazlık aldı.

İki yarışmacı üçer isim seçti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun seçtiği isimler Ayşe, Reşat ve Aleyna Çalışkan olurken Steven, Yunus Emre, Berkay ve Poyraz'ı yanına aldı. Böylece yarışmacılar makarna salatası ödülüne kavuştu.