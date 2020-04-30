Survivor'da ödülü kim kazandı? Bireysel sembolü kim aldı? Survivor 61. bölümde MasterChef heyecanı

Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 29 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümünde, kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı bireysel sembol oyunu oynandı. Aşkım ile Nisa'nın karşı karşıya mücadele ettiği oyunda heyecanlı anlar ekranlara geldi. Öte yandan, Dominik'te oynanan MasterChef oyunu ise Survivor'da keyifli anlara neden oldu. Oynanan oyunda Acun Ilıcalı, Masterchef'te yemekler öncesi Danilo Şef, Mehmet Şef ile Somer Şef'i anons etti. Mehmet Şef, Gönüllüler'i organize ederken, Somer Şef de Ünlüler Takımı'nı yönetti. İşte, Survivor MasterChef ödülünü kazanan takım ve bireysel sembolü kadınlar ve erkeklerde alan isimler...

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da birseysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda büyük mücadele verdi. Büyük heyecana ve rekabete sahne olan sembol oyununda Berkan ve Ersin karşılaşmasının sonunda, erkeklerde sembolü kazanan takım Berkan oldu.

Survivor kadınlarda bireysel dokunulmazlık oyununda Nisa ve Aşkım karşlaşması heyecanlı anlara neden oldu. Sonucunun merakla beklendiği kadınlar sembol oyunu bu hafta Aşkım kazandı.

SURVİVOR MASTERCHEF OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Masterchef oyununda keyifli anlar ekranlara geldi. Survivor'un 61. bölümünde oynanan MasterChef oyununda, Survivor Yasin, bu oyun öncesi daha önceden deneyimli olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.

Keyifli anların yaşandığı oyunda Mehmet Şef, Gönüllüler'i organize ederken, Somer Şef de Ünlüler Takımı'nı yönetti. Yarışmacılar MasterChef oyununda hünerlerini sergileyerek rakiplerine karşı mücadele etti.

Acun Ilıcalı ve tadım ekibinin yaptığı puanlama ile oylamalar belli oldu. Oyalama sonucu her iki takım da 2 puan aldı ve sonuç 2-2 oldu. Sonuç eşitlenince Acun Ilıcalı, yarışmanın berabere bittiğini ve her iki takımın da yaptıkları yemeği paylaşacağını ve birlikte yiyeceğini söyledi.