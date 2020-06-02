Survivor'da ödülü kim kazandı 1 Haziran 2020? Yunus Emre elendi mi? Survivor 95. yeni bölüm fragmanında kavga

Survivor'da eleme gecesi öncesi yaşanan ödül oyununda, hem keyifli hem de gergin anlar yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor 2020'de büyük finale kısa süre kala, rekabet de arttı. Yarışmanın 1 Haziran akşamı yayınlanan bölümünde, Ünlüler ile Gönüllüler arasında oynanan masaj ve safari oyununu kazanan gönüllüler takımı ödülün keyfini çıkardı. İşte, Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme gecesi öncesinde Survivor'un ekranlara gelen yeni bölümünde ödül mücadelesi yaşandı. Survivor ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın büyük ödül oyununu kazanmak için zorlu anlar yaşadığı oyunu bu hafta 10'a 8'lik skorla gönüllüler kazandı.

Survivor ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı safarinin ve masaj ödülünün tadını çıkardı.

SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ?

Survivor'da oynanan ödül oyunu sırasında Berkan ve Yunus Emre arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İki yarışmacı arasında yaşanan tartışmaya Acun Ilıcalı müdahale etti. Uyarıları dinlemeyen Yunus Emre Acun Ilıcalı tarafından oyundan kovuldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Yarışmanın önceki bölümlerinde Survivor eleme adayları belli oldu. Survivor konseyinde, yapılan oylama sonunda geçtiğimiz bölümlerde Elif ve Yunus Emre eleme adayları olmuştu.

Bu hafta oynan oyunlarda ise Aycan ve Sercan eleme adayı oldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA KAVGA

Survivor'un yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İletişim oyunu için yarışmacıların mücadele verdiği fragmanda Barış'ın sinirlenerek Evrim'e sert çıkması ve kenarda duran odunu eline alması dikkat çekti. İşte, Surivovor 95. yeni bölüm fragmanı.