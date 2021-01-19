Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Sergen gecede damga vurdu! İşte 18 Ocak Survivor'da ödülü kazanan takım

Survivor ödül oyunu heyecanı yarışmanın 18 Ocak'ta ekranlara gelen 8. bölümünde yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan açlık ve güç konusunda yarışmacıların mücadele verdiği Survivor'da zorlu karşılaşma sonrası ödülü gönüllüler takımı kazandı. 10-9 skorla rakibini yenen gönüllüler takımı, gün sonunda beşer sigara böreğini yemek ödülünü aldı. Survivor'a katılan Sergen ve Bahar ünlüler takımına geçerken, Gönüllüler takımına Baran ve Duygu katıldı. Sergen'in oyundaki performansı geceye damga vurdu.

AVANTAJI GÖNÜLLÜLER ALDI

Survivor'a dört yarışmacının katılmasının ardından zorlu parkurda yemek ödülü için takımlar karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı oyun öncesinde, ödül oyununu kazanan takım yarışmacılarına beşer tane sigara böreği yiyebileceğini duyurdu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yemek ödülü için iki takımın da motive olmasının ardından parkurda ilk olarak avantaj mücadelesi yaşandı. Avantaj oyununda üç erkek üç kadın arasında gerçekleşen karşılaşmada Ünlülerden İsmail, Gönüllülerden Poyraz atıcı olarak atışa çıktı. Atışlarda başarı sağlayan Poyraz takımına seçim sansını kazandırdı.

İlk oyun sonrası gerçek mücadele için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Kuleden geçip labirente girilen oyunda yeni yarışmacı Sergen performansı ile göz doldurdu. Merve ile Ayşe karşılaşmasında ise kazanan Ayşe oldu. Böylece 10-9 skorla rakibini yenen gönüllüler takımı uzun bir aradan sonra yemek ödülü almış oldu.

SURVİVOR'A DÖRT YENİ YARIŞMACI

Ödül mücadelesinin yaşandığı gecede Survivor'a dört yeni yarışmacı geldi. Ünlüler takımına Sergen ve Bahar, Gönüllüler takımına Baran ve Duygu katıldı. Yedeklerden Ünlüler takımına katılan Sergen, parkurdaki hızı ile güne damgasını vurdu.

Yarışmaya katıldığı ilk günde takımın en iyi seçilerek çıktığı oyunda Steven’ı da yenen Sergen takımına bir sayı kazandırdı.

MERYEM KORKUTTU

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı Survivor'a erken veda eden Meryem Kasap ödül oyunu sırasında parkurda ayağı kayarak düştü. Yere yığılan Meryem'e doktor müdahale etti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Son bölümün ardından Survivor 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Eleme gecesinin yer aldığı Survivor yeni bölüm fragmanında Batuhan'un dışlandığını söylemesi ve Duygu'nun sakatlanması dikkat çekti.