Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'dan Yasin'e uyarı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bir ödül oyunuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Heyecan dolu yarışmanın 16 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Anlat Bakalım'ı kazanan takım ödüle kavuştu. Yunus Emre ve Ersin'in performansı ise son bölüme damga vurdu. Survivor 49. bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı'nın Yasin'i Evrim konusunda uyarması ise merak uyandırdı. İşte, Survivor son bölümün özeti ve yeni bölüm fragmanı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde, anlat bakalım oyunu oynandı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede, Ardahan, Nisa, Aycan'ın kelimeleri anlatmakta güçlük çekmesi adada komik anlara neden oldu.

Gecenin sonunda ise anlat bakalım oyununu 8’e 5’lik skor ile ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor Ünlüler Gönüllüler'in ekranlara gelen son bölümü sonrası 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sercan ve Nisa'nın konuşması dikkat çekerken, Acun Ilıcalı'nın ise Yasin'i Evrim'le konuşma şekliyle ilgili uyarıda bulunması merak uyandırdı. İşte, Survivor yeni bölüm fragmanından görüntüler...