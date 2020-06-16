Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 108. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı (16 Haziran)

Survivor Ünlüler Gönüllüler'de çeyrek final öncesi yarışmacılar son ödül oyunlarına başladı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının parkurda gösterdiği performansla göz doldurduğu ödül oyunu öncesi avantaj oyunu oynandı. Avantaj oyununda mavi takım yarışmacı seçme hakkı kazanırken, ödülün sahibi kırmızı takım oldu. İşte, Survivor 108. bölüm özeti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin ekranlara gelen yeni bölümünde ödül oyunu için yarışmacılar parkurdaki yerini aldı. Mavi Takım ile Kırmızı Takımın mücadele verdiği gecede, Evrim ile Barış parkura çıktı. Barış'ı arı sokunca Evrim'in gerisinde kaldı.

Kıyasıya süren mücadelede Barış, sayıyı alarak skorda dengeyi sağladı. Nefes kesen mücadele oyunu bu hafta Berkan'ın atışıyla 10'a 6 kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım, özel jet, şehir turu, şelale gezisi ve malikanede etkinlikler ve konaklama ödülü alarak moral depoladı.

AVANTAJI KİM ALDI?

Survivor ödül oyunu öncesinde yarışmacı seçme avantajı için oyun oynandı. Başa baş giden mücadeleyi Yasin'in atışıyla mavi takım kazandı. Ancak mavi takım ödül oyununda rakibine yenik düştü.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'un son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Survivor'un 16 Haziran tarihinde seyirci karşısına çıkacak olan 109. bölüm fragmanına mavi takımdaki anlaşmazlıklar damga vurdu. İşte, Survivor yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler;