Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 105. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Survivor ünlüler gönüllülerde ödül oyunu mücadelesi heyecanlı anlara neden oldu. Çeyrek finalden önce son kez ödül oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları parkurda zorlu anlar yaşadı. Oyun öncesi yarışmacı seçme avantajını kırmızı takım kazanırken ödülün sahibi mavi takım oldu. İşte, ayrıntılar.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Hediye çeki ve sofra ödülünün olduğu oyunda mavi takım 10-4'lük skor ile bu haftanın ödül oyunu mücadelesini kazandı.

Oyun sırasında Ardahan'ın atışları ise göz doldurdu.

AVANTAJI KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu öncesi oynanan avantaj oyunu çekişmeli anlara sahne oldu. Yarışmacı seçmek için kritik olan oyunda kırmızı takım avantajı kazandı, ancak ödül oyununu kaybetti.

NİSA SERCAN'A KAYBEDİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Survivor 2020’de çeyrek final öncesinde oynanan ödül oyununda Nisa atışları kaçırması sonrasında geriden gelen Sercan'a yenildi. Oyun sonrasında ise Nisa önde götürdüğü oyunu atışlarda kaybetmesi nedeniyle gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'un ekranlara gelen son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'un 106. bölüm fragmanında Nisa'nin parkurdan düşmesi ve Elif'in sakatlanarak hastaneye kaldırılması dikkat çekti. İşte, Survivor yeni bölüm fragmanından görüntüler.