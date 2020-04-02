Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 1 Nisan Survivor ödül oyununu kazanan takım

Ünlüler gönüllüler formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor ödül oyunu ile seyirci karşısına çıktı. Survivor'un 1 Nisan akşamı yayınlanan bölümünde, Acun Ilıcalı oyunu kazanan takımın yemek ve tatlı ödülünü alacağını açıkladı. Ardahan ile Yasin'i mağlup eden Sercan Yıldırım ile Ersin Korkut Acun Ilıcalı'nın ekibi ile karşılaştı. İşte, Survivor'da ödül oyununu kazanan takım ve 1 Nisan tarihli 34. bölümün özeti.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un yayınlanan son bölümünde ödül oyunu için takımlar eşleşti. Ayak tenisi maçı yapan takımlar, keyifli anları ekranlara getirdi. Kazanan ekip Acun Ilıcalı ile İrem Kanan'ın takımıyla karşılaştı. Nefes kesen anların ardından Survivor'da oyunu kazanan Sercan ve Ersin oldu.

Acun Ilıcalı-İrem Kanan ve Sercan-Ersin arasında oynanan maçı ise Acun Ilıcalı ve ekibi kazandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'un salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşanmıştı. Survivor'da Yunus Emre'nin eleme potasında olduğu gecede gönüllüler takımı aralarından bir kişiyi göndermek için konseyde toplandı.

Survivor'da Barış'ın gönüllüler takımına kendi isteği ile geçmesiyle dengelerin nasıl değiştiği merak konusu olurken, SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en çok oyu alan Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ın ismini verdi.

Burak, Yasin ve Yunus Emre arasında yaşanan eleme yarışının ardından konseyde en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Burak oldu.