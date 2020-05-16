Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 15 Mayıs Survivor 2020 ödülü hangi takım aldı? İki takım arasında kavga

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor yeni bir ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Rekabetin giderek arttığı yarışmanın yeni bölümünde avantaj oyununda Ünlüler ve Gönüllülerden dörder yarışmacı avantaj oyununa çıktı. Ödül oyununda ise yine gergin dolu anlar yaşandı. Survivor 15 Mayıs ödül oyununu kazanan takım daha sonra villa ödülünü alarak yarışmaya motive oldu. Survivor Mert'in, gönüllüler takımına "Delikanlı gibi oynayın" demesi ise bir anda tansiyonu yükseltti. İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU AVANTAJI KİM KAZANDI?

Survivor'un 15 Mayıs tarihinde ekranlara gelen 77. bölümünde ödül oyunu öncesi avantaj heyecanı yaşandı. Oyundan öncesinde ise iki takım, seçim avantajı için bayrak yarışına çıktı. Rekabetin artığı Survivor 2020 77. bölümde Ünlüler ve Gönüllülerden dörder yarışmacı avantaj oyununa çıktı. Üçer erkek ve birer kadın yarışmacı, parkurda karşı karşıya geldi.

Oyunun sonunda Survivor ödül oyunu avantajını kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bayrak yarışında avantajı yakalayarak ödül oyununa güçlü başlayan ünlüler takımı kazanmak için sıkı mücadele verdi. Villada çikolata ödülünün verildiği oyunda, Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında gergin dolu anlar yaşandı. Gönüllüler takımı ünlüler takımının sayısına itiraz etti.

Heyecanlı oyunun sonunda Survivor ödül oyununu kazanan takım 10'a 5 skorla ünlüler takımı oldu.

MERT VE GÖNÜLLÜLER TAKIMI ARASINDA GERGİNLİK

Survivor 2020'de ödül oyunu esnasında gönüllüler takımı sayıya itiraz etti. Sinirlerin gerildiği anlarda ünlüler takımından Mert, gönüllüler takımına tepki gösterdi. Mert, gönüllüler takımına, "Delikanlı gibi oynayın" dedi. Survivor 2020'de ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında gergin dolu anlar yaşandı. Yunus Emre ve Yasin'in katıldığı tartışmada tansiyon kısa süreli yükseldi.