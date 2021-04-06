Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da basketbol derbisi heyecanı

Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 5 Nisan Pazartesi akşamı Survivor'ın 63. bölümü ekrana geldi. Bu bölümde ödül oyununun yanı sıra Marko Jaric'in Acun Medya takımında yer aldığı basketbol maçı da çok konuşuldu. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de bu akşam oynanan ödül oyunu heyecanı vardı. Oyunda ilk üç karşılaşma bayrak yarışı şeklindeydi. Devamında tekli karşılaşmalar başladı. Günün sonunda ödül oyununu 10-7 skorla kazanan Ünlüler takımı oldu.

BASKETBOL DERBİSİNİ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ekrana gelen basketbol derbisi heyecanla takip edildi. Eski NBA yıldızı Marko Jaric, Acun Medya takımında yer aldı. Oyun, dört çeyrek üzerinden oynandı. Son çeyrek 33-33 berabere bitince maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Acun Medya, Survivor 2021'i 39-38 skorla yenmeyi başardı.

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