Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Sembolü kim kazandı? İşte 3 Mayıs Survivor'da yaşananlar

Yarışma programı Survivor 2021’de Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki mücadele devam ediyor. Survivor’da bu akşam büyük ödül oyunu oynandı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, 3 Mayıs akşamı ekranlara gelen 83. bölümde ödülü kazanmak için kıran kırana mücadele etti. İşte, so bölümde Survivor'da yaşananlar...

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununda seçimi yapacak takımı belirlemek için avanta oyunu oynandı. Oyunu sonunda saniye farkıyla kazanan Gönüllüler takımı oldu.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu akşam oynanan ödül oyununda takımlar farklı bir parkurda karşılaştı. Parkurdaki engelleri aşmaya çalışacak yarışmacılar, ödül için nefes kesecek karşılaşmalar ortaya koydu. Mücadelenin sonunda Ünlüler takımı ödül oyununu kazanan takım oldu.

Survivor’da bu akşam ödül oyunu kazanan takım, iki lüks araba ile alınacak ve Punta Cana’ya götürülecek. Orada süper lüks villada müthiş bir akşam yemeği yiyecekler. Sonrasında ‘90lar partisine gidecekler. Ve geceyi de villada geçirecek.

SEMBOL OYUNU

Kadınlar ve erkekler arasında sembol ödülü oynandı. Son oynanan sembol ödülünü kadınlarda Merve Aydın kazandı.

Erkekler arasındaki mücadelede ise kazanan Sergen oldu.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?