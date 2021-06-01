Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar!

Survivor Türkiye 2021'de bu akşam yine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşandı. Zor bir parkurda ödülü kazanmak için savaşan 2 takım arasından mutlu sona sadece bir takım ulaştı. İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bugün ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ada hayatından bir süreliğine uzaklaşmak ve eğlence dolu aktivitelerin yer alacağı ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, parkurda son ana kadar mücadele etti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununda heyecan ve mücadele baştan sona kadar devam etti. Bir Mavi takım bir Kırmızı takımın öne geçtiği ödül oyununda 10-8 skorla kazanan Mavi takım oldu.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım için ada konseyi toplandı. Dokunulmazlığın ikinci ayağını Kırmızı takım kaybetti. Kırmızı takımın oylaması sonucunda adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de dokunulmazlığın ilk ayağı kıyasıya bir mücadeleye sahne olmuş, bayrak yarışına kalan oyunu kazanan Kırmızı takım olmuştu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, ada oylamasında Dora’yı eleme adayı olarak çıkarmıştı.

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