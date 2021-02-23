Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte son bölümde yaşananlar

Survivor'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın son bölümünde ödülü hangi takımın kazandığı merak ediliyor. İzleyiciler Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan mücadeleyi heyecanla takip ettiler. İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar...

Survivor 2021'de bu akşam ödül oyunu ekrana geldi. Oyun öncesinde Ünlüler takımına katılacak olan Çağman Çatay tanıtıldı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı yarışmacılar, Survivor yeni bölümde verilen ödülü kazanmak için Survivor basketbolunda hünerlerini sergiledi. Kazanan takım kızarmış tavuk pirzola ve kanat yeme hakkı kazandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor Türkiye'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı, bu akşam kozlarını basketbol maçında paylaştı. Kıyasıya mücadelenin olduğu oyunu 10-7 skorla kazanan takım Ünlüler oldu.