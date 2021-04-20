Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu gece Survivor'da yaşananlar

Survivor 2021’de bu akşam ödül oyunu oynandı. Büyük heyecanın ve mücadelenin yaşandığı ödül oyununda verilecek ödül, yarışmacıları çılgına çevirdi. Günün sonunda ödül oyununu kazanan takım, ödülü kazanmanın sevincini yaşadı. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

BU AKŞAM ÖDÜL NEYDİ?

Ödül oyununu kazanan takıma üç gün boyunca kampta kullanabileceği buzdolabı verildi. Ayrıca buzbolabının içinde peynir, yumurta, zeytin, bal gibi kahvaltılıklar ile çeşitli meyve ve sebzeler de vardı.

Sonrasında kazanan takımı, oyun alanından iki lüks araç alacak ve Karayipler’in en lüks semtinde yer alan bir villaya giderek yemek yiyecek ve geceyi orada geçirecek.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu çok çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, sezonun ilk kalmalı büyük ödülünü kazanmak için yoğun çaba sarf etti.

Ünlülerden İsmail ve İlayda, Gönüllülerden Ayşe ve Reşat’ın çıktığı bayrak yarışını kazanan Gönüllüler Takımı, büyük ödülün sahibi oldu.

SEMBOLÜ KİMLER KAZANDI?

Bu akşam performans oyunu denge temalı ve statik olarak oynandı. Kadın yarışmacılarda kazanan Ünlüler takımından Melis oldu. Erkek yarışmacılar arasında sembolü kazanan İsmail oldu.

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