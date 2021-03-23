Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu akşam yaşananlar

Survivor'da cumartesi akşamı ilk eleme adayı Gonca olmuştu. Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan da diğer eleme adayları oldu. Bu akşam ise ödül oyunu heyecanı vardı. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor Türkiye 2021'de 11. haftanın son ödül oyunu nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Gecenin sonunda kazanan takım Gönüllüler Takımı oldu ve ödülü almaya hak kazandı.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIKTA NE OLMUŞTU?

Haftanın ikinci dokunulmazlık parkurunda gönüllüler takımının oyunu kaybetmesi ile ada konseyinde oylama yapıldı. Gönüllüler takımı konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Süre dolduktan sonra ise bu kez gönüllüler takımı aralarından gitmesini istedikleri isimlere oylarını verdi.

Acun Ilıcalı oyların verilmesinin ardından gecenin sonunda sonuçları açıkladı. 21 Mart Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu. Böylece Survivor'da gönüllüler iki eleme adayı çıkardı.

Survivor'da cumartesi akşamı ise ilk eleme adayı Gonca olmuştu.

ELEME NE ZAMAN?

Salı akşamı da bir eleme adayının belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 23 Mart Salı gecesi belli olacak.

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