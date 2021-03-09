Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu akşam yaşananlar

Survivor Türkiye'nin 43. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler arasında kıyasıya ödül oyunu mücadelesi ekrana geldi. Deniz üzerine kurulu parkurda yarışmacılar, tüm güçleri ile ödülü kazanmak için yarıştı. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor'ın son bölümünde takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan ve mücadele dolu geçen ödül oyununda yarışmacılar, deniz üzerindeki parkurda engelleri aşmak için varlarını yoklarını ortaya koydu.

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım yarışmacıları, rozbif ve peynirli birer sandviç ve bir dilim havuçlu kek yeme hakkı elde etti.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyununa çıktı. Mücadele sonunda avantaj oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da denizin üstüne kurulu parkurda yarışmacıların rekabeti nefes kesti. Mücadele sonucu ödülü Gönüllüler Takımı kazandı.