Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bu akşam yaşananlar

8 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelen Survivor'un son bölümünde, ödül oyunu heyecanı vardı. Ödül oyununu kazanan takım zorlu parkurun ardından belli oldu. İşte, Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor 2021'de yine ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki takımın kıyasıya yarıştığı ödül oyunu sonunda kazanan takım atıştırmalık ve sandviç kazandı.

ÖDÜL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Her iki takımında sonuna kadar mücadele ettiği ödül oyunu sonucu kazanan takım Ünlüler oldu.

SEMBOL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununun ardından iki takım yarışmacıları sembol oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu parkura çıkan yarışmacılar yemek ödülü için birbiriyle mücadele etti. Sembol oyununu kadınlarda Aleyna erkeklerde ise Steven kazandı.