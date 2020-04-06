Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Birleşme partisi ne zaman yapılacak?

Survivor'da haftalar geçtikçe heyecanın dozu da artıyor. Parkurlara alışan yarışmacıların performansları her geçen hafta daha iyiye gidiyor. Survivor'un 38. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyununda kıyasıya bir hentbol maçı mücadelesi içine girdi. İşte, 6 Nisan 2020 tarihli Survivor'da yaşananlar...

Ünlüler ve Gönüllüler konsepti ile ekranlara gelen Survivor'da ödül oyunu nefesleri kesti. Ödülü alabilmek için kıyasıya mücadele eden her iki takım da kebap ödülü için tüm güçleriyle oyuna asıldı. Gecenin sonunda kazanan Gönüllüler Takımı oldu.

Ödülü alan Gönüllüler oldukça büyük sevinç yaşadı.

DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

Survivor 2020'nin dün akşamki bölümde 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Böylece dokunulmazlık oyununda durumu 1-1'e getiren Ünlüler, Survivor'da dokunulmazlığın final oyununa kalmasını sağladı.Burada kıran kırana bir mücadele yaşanırken durum 2-2'ye geldi. Son oyunda Barış, Ersin'e üstünlük sağlayınca dokunulmazlık Gönüllüler'in oldu.

Ünlüler takımı arasında yapılan oylamada, yarışmacılar toplamda 3 kişiye oy kullandı. Ersin, Perviz ve Ezgi’nin isimlerine oy kullanan ünlüler Ersin’e 1, Perviz’e 4 ve Ezgi’ye 4 oy kullandılar. Böylelikle ünlüler takımında Ezgi ve Perviz eleme adayları oldu.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Gelecek hafta yapılacak birleşme partisi ile birlikte Ünlüler ve gönüllüler, artık bireysel olarak yarışmada mücadele etmek zorunda kalacak.