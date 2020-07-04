Ünlüler Gönüllüler olarak sezona başlayan Survivor'da finale adım adım yaklaşılıyor. Kırmızı takım ile Mavi takım, 3 Temmuz Cuma günü büyük ödül için karşı karşıya geldi. İşte, 'Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?' sorusunun yanıtı...

Survivor 2020'nin 125. bölümünde iletişim ödülü heyecanı vardı. Beş aylık Survivor maceralarında aileleri ile iletişim kurma şansını kazanmak isteyen takımların mücadelesi nefes kesti. Survivor 2020’nin son iletişim ödülünü almak için Kırmızı takım ile Mavi takım arasında kıran kırana mücadele söz konusuydu.

Mücadele sonunda Mavi takım, Survivor 2020'de iletişim oyununu kazanan takım oldu.

SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un izleyici karşısına çıkan 124. bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 6 yarışmacı parkurda takım kaptanı olmak için mücadele verdi.

Heyecanlı dakikaların yaşandığı kaptanlık oyununda Cemal Can mavi takımın kaptanı olurken, Berkan ise kırmızı takım kaptanı oldu.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL KURULDU?

Survivor'da takım kaptanlarının seçilmesinin ardından, yeni takımlar kuruldu. Son 6 kişi kalan yarışmacılardan 3'ü kırmızı, diğer 3'ü ise mavi takıma seçildi.

Kırmızı takımın kaptanı olan Berkan, Barış ve Elif'i takımına seçti.

Mavi takım kaptanlığını kazanan Cemal Can ise, Sercan ve Yasin'i takımına aldı.