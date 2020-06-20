Ünlüler Gönüllüler olarak sezona başlayan Survivor'da finale adım adım yaklaşılıyor. Survivor'da çeyrek finale kalan yarışmacıların oluşturduğu Kırmızı takım ile Mavi takım, 19 Haziran Cuma günü büyük ödül için karşı karşıya geldi. İşte, 'Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?' sorusunun yanıtı...

Survivor'un 112. bölümüde ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Takımlar arasında ilk olarak avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışı sonunda mücadeleyi Mavi takım kazandı ve ödül oyununda seçim avantajını elde etti.

Olimpik bir havuz üzerine kurulan Survivor ödül oyunu parkuru, yarışmacıların kıran kırana mücadelesine sahne oldu.

Nefes kesen, seyir zevki yüksek mücadele sonrasında skor 9-9'a geldi ve bayrak yarışı yapıldı.

ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 112. bölüm büyük ödül oyununu Kırmızı takım kazandı. Survivor 2020'de Kırmızı Takım özel jetle ödüle gitti.