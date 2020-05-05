Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'ın bu akşam ekranlara gelen 66. bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda karşı karşıya gelen her iki takım da kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Zorlu mücadele sonrası kazanan ekip, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte, Survivor ödül oyunu hakkında merak edilenler...

HANGİ TAKIM KAZANDI?

Takım olarak bayrak yarışı şeklinde oynanan avantaj oyununda kazanan Ünlüler oldu. Böylece Survivor’da ödül oyununda Ünlüler takımı, yarışacakları rakiplerini seçme şansını elde ettiler.

Ödül oyununda kazanan; Villa- 80'ler partisi- menüyü kendilerinin belirlediği yemeği almaya hak kazanacaktı. Büyük rekabetin olduğu oyunu kazanan Gönüllüler oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybedince ikinci eleme adayı olarak belirleyecekleri isimde bir strateji geliştirdi. Buna göre ikinci eleme adayı olan isim, her hafta SMS oylamasında birinci olan Mert olarak açıklandı.

İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Survivor'un cumartesi akşamı ekranlara gelen 64. bölümünde, Ünlüler Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanmak için sıkı mücadele verdi. Her iki takım da dokunulmazlığı kazanıp akşama yapılacak ada konseyini rahat geçirmek isterken eleme adayı çıkarmamak için parkurda ter döktü.

Ersin'in atışlardaki başarısı ise Survivor dokunulmazlık oyununa heyecan kattı. Oynanan oyun sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla kazanan takım Ünlüler oldu.

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı. Gönüllüler takımında yarışmacılar kimin ismini yazdı? sorusu gecenin sonunda belli oldu. Yapılan oylama sonunda Survivor 2 Mayıs eleme adayı Berkan oldu.