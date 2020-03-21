Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020'de erzak oyunu yine nefesleri kesti. 20 Mart 2020 tarihli Survivor 23. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı haftalık erzak paketi ödülü mücadelesi için karşı karşıya geldi. İşte, Survivor'da haftanın ödül oyununda yaşananlar...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Un ve yağ içeren erzak paketini kazanmak için yarışmacılar tüm güçlerini ortaya koydu. İki takım arasında soluk soluğa izlenen oyunda 10 yapan Ünlüler Takımı ödülü kazandı. Böylelikle erzağı alan Ünlüler takımı rahat bir nefes aldı.