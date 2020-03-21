Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2020'de 20 Mart gecesi, ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununda mücadele eden yarışmacılar varını yoğunu ortaya koydu. Un ve yağı almak için kıyasıya yarışan iki takımdan hangisinin ipi göğüslediği merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununun hangi takım kazandı? İşte, günün kazanan takımı hakkında detaylı bilgiler...
Survivor 2020'de erzak oyunu yine nefesleri kesti. 20 Mart 2020 tarihli Survivor 23. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı haftalık erzak paketi ödülü mücadelesi için karşı karşıya geldi. İşte, Survivor'da haftanın ödül oyununda yaşananlar...
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Un ve yağ içeren erzak paketini kazanmak için yarışmacılar tüm güçlerini ortaya koydu. İki takım arasında soluk soluğa izlenen oyunda 10 yapan Ünlüler Takımı ödülü kazandı. Böylelikle erzağı alan Ünlüler takımı rahat bir nefes aldı.
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