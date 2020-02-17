Survivor'da ödül oyunlarını kim kazandı? Hangi takım kaybetti?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor Ünlüler Gönüllüler 17 Şubat Pazartesi akşamı ödül oyunu ile seyircilerin karşısına çıktı. Survivor'un ilk oyununda erzak ödülünü almak için yarışan takımlar, ikinci oyunda yiyecek ödülü için bir kez daha karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor'da nefes kesen anlar ekranlara geldi. Peki, Survivor'un 2. bölümünde ödülü hangi takım kazandı? İşte, ayrıntılar.

İLK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'un 2. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı kişi başı 3'er yumurta ve erzak almak için karşı karşıya geldi. Ceyhun'un oyunu kazandıktan sonra kazandığı oyunu hayatını kaybeden kızına adaması ise adada duygusal anlara neden oldu. Ödül oyununu bitiren oyunu kazanan Cemal Can, ağlamaktan dolayı konuşamadı. Duygu ve heyecan dolu anların ardından Survivor'da ilk ödül oyununu 10'a 9 gönüllüler takımı kazandı.

YİYECEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

İlk ödülün ardından Survivor yarışmacıları bu kez nohut pilav ödülünde yarıştı. Parkurda ter döken her iki takım da kıyasıya mücadele etti. İkinci oyunu da Survivor'da 3'e 5 gönüllüler takımı kazandı.

Yasin oyunu kazanmasını gizli taktiğe bağladı

Ödül oyunu öncesinde oynanan avantaj oyununda Yasin, halka geçirme bölümünde epey zorlanmıştı. Survivor ödül oyununda ise Yasin tam tersi bir başarı gösterdi. Takımına bir puan kazandıran Yasin, ödül oyunu sırasında uyguladığı gizli taktiği anlattı. Yasin, Survivor ödül oyununda bölümü kazanmasını da gizli taktiğine bağladı.