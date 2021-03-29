Survivor'da müzik yarışmasını kim kazandı? İşte Birleşme Partisi'nde yaşananlar

Survivor 2021'de bu akşam birleşme partisi heyecanı yaşandı. Yunan yarışmacıların da konuk olduğu birleşme partisinde, ilk olarak karaoke müzik yarışmasında hünerler sergilendi. İşte, Birleşme Partisi'nde yaşananlar...

ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, birleşme partisi için karaoke sahnesine çıktı.

Dünyaca ünlü Jason Derulo, Survivor Türkiye yarışmacılarına konser verdi. Öte yandan son Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven de izleyicilere söylediği şarkılar ile keyifli anlar yaşattı.

Survivor 2021 yarışmacıları, karaoke sahnesinde müzik yeteneklerini sergiledi. Her yarışmacı, karşı takımın yarışmacıları tarafından oylandı. Son olarak finale kalan İlayda, Aleyna Kalaycıoğlu tekrar sahne aldı.

Gecenin şampiyonu Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

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