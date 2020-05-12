Survivor'da malikane ve 70'ler partisi ödülünü kim kazandı? Survivor 73. bölüm ödül oyununu kazanan

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 ödül oyunu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Survivor'un seyirci karşısına çıkan son bölümünde, malikane, sirk ve 70'ler partisi ödülü için parkura çıkan Sercan ve Ardahan karşılaşması nefes kesen anlara neden oldu. Gecenin sonunda ise bir takım Survivor ödül oyununu kazanarak, Survivor 2020 malikane ödülünü aldı. İşte, Survivor ödül oyununu kazanan takım.

SURVİVOR MALİKANE 70'LER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 73. bölüm ödül oyununda ünlüler takımı malikane ve 70'ler partisini kazanmak için parkurda mücadele verdi. Parkurda eşleşen Survivor Sercan - Survivor Ardahan'ın mücadelesi Survivor 2020'de heyecan dolu anlar yaşattı. Ödül oyununda skor 5-4 iken Ünlülerden Sercan ile Gönüllülerden Ardahan'ın atışları ile Sercan, altıda beş isabet yaptı.

Mert ve Berkan karşılaşmasında ise, Atışlarda durum 4-4 olduğu sırada Berkan, Mert’ten önce davrandı ve son seramiği de kırarak takımına sayıyı kazandırdı.

Nefes kesen anların ardından malikane, 70'ler partisi ve sik ödülünü kazanan takım 10'a 9 skorla gönüllüler oldu. Uzun süre sonra ödül kazanmaya başlayan gönüllüler takımı oldukça keyifli anlar yaşadı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU AVANTAJINI KİM ALDI?

Survivor'un 11 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan 73. bölümünde oynanan oyunundan önce avantaj yakalamak için parkura çıkan yarışmacılar zorlu anlar yaşadı. Avantaj oyununda takımlar, dörder oyuncu ile parkurda yerini aldı. Bayrak yarışı şeklinde oynanan oyunda sondaki dört seramiği ilk olarak takım Ünlüler oldu. Böylece Ünlüler, Survivor’da ödül oyunu avantajını kazanmış oldu.