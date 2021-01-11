Survivor’da kırmızı alarm: Cemal Hünal diskalifiye mi edildi? Hastalığı ne?
Survivor’ın yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı’nın kırmızı alarm açıklaması damga vurdu. “Senin Survivor’a devam edememe ihtimalin var” açıklamasını Cemal Hünal için yaptığı iddia edildi. Ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal, yarışmanın 10 Ocak tarihli bölümünde parkurda rahatsızlanmıştı. Cemal Hünal’ın diskalifiye edilip edilmeyeceği bu akşamki bölümde netleşecek.
Issız Adam filmiyle adını geniş bir kitleye duyuran Cemal Hünal, Survivor 2021 kadrosuna dahil olmuştu. Cemal Hünal'ın, Survivor'dan diskalifiye edildiği iddiası sosyal medyada konuşuluyordu. Survivor’n 2021 sezonu 3. Bölüm fragmanıyla birlikte iddialar güçlendi. Fragmanda Acun Ilıcalı’nın bir yarışmacının Survivor’a devam edememe ihtimali olduğunu dile getiriyor.
İddialara göre, bu isim Köpekbalıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada… Tam bana göre!’ açıklamasında bulunan Cemal Hünal. Survivor’ın 2. Bölümünde rahatsızlanan Cemal Hünal’ın nefes almakta güçlük yaşadığı görülmüştü.
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