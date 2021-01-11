Survivor’da kırmızı alarm: Cemal Hünal diskalifiye mi edildi? Hastalığı ne?

Issız Adam filmiyle adını geniş bir kitleye duyuran Cemal Hünal, Survivor 2021 kadrosuna dahil olmuştu. Cemal Hünal'ın, Survivor'dan diskalifiye edildiği iddiası sosyal medyada konuşuluyordu. Survivor’n 2021 sezonu 3. Bölüm fragmanıyla birlikte iddialar güçlendi. Fragmanda Acun Ilıcalı’nın bir yarışmacının Survivor’a devam edememe ihtimali olduğunu dile getiriyor.

İddialara göre, bu isim Köpekbalıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada… Tam bana göre!’ açıklamasında bulunan Cemal Hünal. Survivor’ın 2. Bölümünde rahatsızlanan Cemal Hünal’ın nefes almakta güçlük yaşadığı görülmüştü.