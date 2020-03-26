Survivor'da kim kazandı, performans birincileri ödülünü kimler aldı? Ardahan ile Meryem adada birbirine girdi 

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Çikolatalı kek ödülünü almak için mücadele veren yarışmacılardan oyunu kazananlar arkadaşları da ödüle götürdü. Öte yandan, Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ve Sercan Yıldırım ile Ersin Korkut, girdikleri iddia için ayak tenisi oynadı. Oynanan oyun eğlenceli anları ekranlara getirdi. İşte, Survivor'da ödül oyununu kazanan isimler...

PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor'un 28. bölümünde performans birincileri ödülü oynandı. Çikolatalı kek ödülü için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mücadele verdi.

Oynanan oyun sonrası Survivor 25 Mart birincileri Elif ve Berkan oldu. Elif ödüle Aycan Sercan'ı götürdü. Berkan ise Aşkım Ersin'den yana tercihini kullandı.

ARDAHAN VE MERYEM KARŞI KARŞIYA GELDİ

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 28. bölümünde heyecan ve gerilim tavan yaptı. Gönüllüler Takımı'nda Ardahan ile sakatlık yaşayan Meryem büyük tartışma içine girdi. Ardahan Meryem'e bir aydır oyun oynamadığından yakındı. Meryem ise Ardahan'ı ikiyüzlü olmakla suçladı. İkilinin yaşadığı tartışma tansiyonu yükseltince adaya takım arkadaşları girdi.