Survivor son bölümde kim kazandı? Performans birincileri ödülünü kimler aldı? İşte Survivor yeni bölüm fragmanı

Ünlüler Gönüllüler formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un son bölümü yine kıran kırana mücadeleyi ekranlara taşıdı. Yarışmacıların motive olması için önem taşıyan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı, yiyecek ödülünü almak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Ödül oyunu sonrasında ise performans oyunu bir kez daha karşı karşıya geldi ve kazanan isimler yarışmacı arkadaşlarını ödüle götürdü. Peki, Survivor'da kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim aldı? İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlar.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Surivor 9 Mart tarihli 16. bölümünde ödül oyunu kızarmış tavuk parçaları oldu. Yarışmacılar ödüle kavuşmak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecanlı oyunun ardından, ödül oyununu ünlüler takımı 10'a 4 kazandı. Ödülü alan ünlüler takımı büyük sevinç yaşadı.

PERFORMANS BİRİNCİLER AÇIKLANDI

Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası performans birincileri yeniden parkurda karşı karşıya geldi. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı oyunda keyifli anlar yaşandı. Oyunu bu hafta kadınlar takımında Elif kazandı, erkeklerde ise Yasin kazandı.

Ödülü alan Elif Yıldırım Gören Ersin , Berkan ,Sercan'ı ödüle götürdü. Mert'i seçmesine rağmen Mert ödülü kabul etmedi.

Yasin Obuz ise Ceyhun, Nisa, Cemal Can'ı götürdü.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Heyecanlı bölümün ardından eleme gecesinin yaşanacağı Survivor 10 Mart tarihli bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Survivor'un yeni bölüm fragmanından görüntüler.