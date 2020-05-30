Survivor'da kim kazandı? Ödül kimin oldu? Survivor 2020 91. son bölüm özeti ve performans tablosu

Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020 ödül oyunu mücadelesi ile seyirci karşısına çıktı. Çeyrek finale kısa süre kala, Survivor'da cuma akşamı oynana ödül oyununda, yarışmacılar, karışık ızgara-patates kızartması-salata ödülünü almak için yarıştı. Oyun sonunda bir takım Survivor 91. bölüm ödül oyununu kazanan takım oldu. İşte, Survivor'da ödülü alan takım...

SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yarışma programı Survivor 2020'de 29 Mayıs Cuma akşamı ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor yarışmacıları yiyecek ödülünü almak için parkurda karşı karşıya geldi.

Ünlüler takımının performansının damga vurduğu oyunu, 10'a 7 skorla ünlüler takımı kazandı. Böylece ünlüler takımı yiyecek ödülüne kavuştu.

SERCAN VE BARIŞ SAKATLANDI

Surivivor'da oynanan ödül oyunu sırasında Barış ve Sercan aynı anda sakatlandı. Survivor Oyun sırasında Sercan, ikinci atışında isabeti sağlayarak takımına bir sayı kazandırdı. Çekişmeli geçen oyundan sonra Sercan, belindeki rahatsızlık yaşadığı yeri tutarken Barış ise sol omzunu tuttu.

Doktor Metin Kuş, iki yarışmacıyı da sakatlandıkları yerler için dinledikten sonra gerekli müdahaleleri yaptı. Doktor Metin Kuş, Sercan ile Barış’ı kontrol etti ve kötü bir durumları olmadığını söyledi.

SURVİVOR PERFORMANS SIRALAMASI

Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası performans sıralaması belli oldu. 29 Mayıs Survivof performans sıralaması şöyle gelişti;

ÜNLÜLER (10)

Sercan 4/5

Elif 2/4

Yunus 3/4

Aycan 1/4

GÖNÜLLÜLER (7)

Evrim 3/4

Cemal 0/2

Nisa 2/4

Barış 1/2

Ardahan 0/2

Berkan 1/3

Yasin (oynamadı)