Survivor'da kim kazandı? Hangi takım ödülü aldı 23 Mart 2020? Acun Ilıcalı'dan Survivor'da acil corona virüsü toplantısı

TV8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor 23 Mart Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Survivor'un 26. bölümünde ödül oyununun yanısıra acil durum değerlendirmesi dikkat çekti. Tüm dünyada görülen corona virüsü salgınından dolayı yarışmacıları bilgilendiren Acun Ilıcalı Dominik'te vaka sayısını paylaştı. Ödül oyunu ise Survivor'da çekişmeli anları ekranlara getirdi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, 26. bölüm Survivor ödül oyununu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.

SURİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 26. bölümünde yiyecek ve duş ödülü için kıran kırana mücadele verdi. Heyecan dolu anların yaşandığı gecede, yiyecek ödülünü Ünlüler Takımı 10'a 2 kazandı. Yarışmacılar en çok duş alabilecekleri için sevindi.

Ünlüler takımı ödül oyununu kazandıkları için yarışmaya daha çok motive oldu.

ACUN ILICALI'DAN KORONAVİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Tüm dünyada etkisini arttıran koronavirüs nedeniyle Acun Ilıcalı Türkiye'ye gelemediğini Survivor'da açıkladı. Alınan önemler kapsamında birçok ülkeye yapılan uçuşların durdurulmasından dolayı Acun Ilıcalı şunları söyledi;

Ben haftada bir kere Türkiye'ye geliyordum ama artık ben de hiç gelemiyorum. Tüm ekibimde burada çünkü dışarıda çekimlerimizde vardı onları iptal ettik herkesi buraya çağırdık.

KONSEYDE ACİL DURUM TOPLANDI

Survivor'ın yeni bölümünde, Acun Ilıcalı 'acil durum konseyi' diye adlandırdığı konseyde yarışmacılara koronavirüs salgınını ilk kez duyurdu.

Corona virüsünün dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirten Ilıcalı yarışmacıları bilgilendirdi.Yarışmacıların aileleri ile görüşebileceklerini söyleyen Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

"Ailenizden her hangi birinden en ufak bir problem olursa sizi anında ailenizle görüştürürüz zaten merak etmeyin. Şu an hiç kimsenin ailesinde bir problem yok. Ailelerinize şunu söyledik eğer siz talep ederseniz istediğiniz zaman yarışmacı ile görüşebilirsiniz dedik. Parviz senin 2 tane küçük çoçuğun var sana bir ayrıcalık tanıyacağız ve yarın onlarla görüşebileceksin." dedi