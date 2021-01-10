Survivor'da kim kazandı? Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı! İşte Survivor 2021'de ünlüler takımına geçen yarışmacı

Survivor'da ödülü kazanan takım ilk bölümle beraber netleşti. Tv8 ekranlarında ünlüler gönüllüler formatıyla yeni sezonuna başlayan Survivor'da yarışmacılar parkurda ihtiyaçları için karşılaştı. Zıpkın, olta gibi balık avlama malzemelerinin verildiği ilk oyunu gönüllüler takımı 9-7 kazandı. Baraka ödülünü ise Ünlüler takımı kazandı. Barakayı kaybeden gönüllüler takım adada 3 gün barakasız yaşamaya mecbur kaldı.

SURVİVOR'DA İLK BÖLÜMDE KİM KAZANDI?

Survivor 2021 sezonunun ilk oyunu için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. İlk ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyununda mücadele verdi. Bu turda kazanan Gönüllüler oldu.

Avantaj oyunu sonrasında ise Ünlüler ve Gönüllüler zıpkın, olta gibi balık avlama malzemeleri ödülü için yeniden parkura geçti. Bu etabın sonunda skor Gönüllüler 9 – Ünlüler 7 oldu. Böylece ilk oyunu kazanan gönüllüler oldu.

BARAKA ÖDÜLÜNÜ ALAN BELLİ OLDU

Zorlu mücadele sonrası bu kez baraka ödülü için mücadele verildi. Bu oyunda her turda kaybeden takımdan bir kişi oyun dışı kaldı. Oyunda ipi göğüsleyen Ünlüler takımı etabın sonunda barakayı almaya hak kazandı.

KORKUTAN SAKATLIK

Ödül oyununda Meryem ile parkura çıkan Sancakay parkurda talihsiz kaza geçirerek sakatlandı. Sancakay'ın sakatlanması korku dolu anlara neden olurken önemli bir durumunun olmadığı açıklandı.

SURVİVOR'DA KİM ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇTİ?

Heyecan dolu oyunların sonunda Acun Ilıcalı konseyde açıklama yaptı. Ilıcalı Gönüllüler takımından bir kadın yarışmacının Ünlüler takımına geçeceğini söyledi. Gönüllüler takımındaki yarışmacıların oylamalarıyla karşı takıma geçen isim İlayda Şeker oldu.

SURVİVOR'DA YENİ KURALLAR BELLİ OLDU

Konseyde bu yılın formatı ve kuralları hakkında bilgi veren Ilıcalı Survivor'da artık takım kaptanlarının seçileceğini söyledi. Takım kaptanları bundan sonra yarışmacılar arasında yaşanan sorunların çözümü için devreye girecek.

Diğer yandan Ilıcalı bundan sonra oyunlarda kaybeden takıma, bir sonraki oyun için rakip olarak yarışmacı seçme hakkının verileceğini de duyurdu.

İLK ELEME NE ZAMAN?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu 10 Ocak Pazar akşamı oynanacak. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise elenen isim iki gün içinde belli olacak.