Survivor'da kim kazandı? 28 Ocak Survivor ödül ve anlat bakalım oyununu kazanan yemeği aldı!

Survivor ödül oyunu perşembe gecesi rekabet dolu anlara sahne oldu. TV8 ekranlarında yaşanan yarışmanın 28 Ocak tarihli son bölümünde ödül ve anlat bakalım karşılaşması yaşandı. İlk etapta ödülü kazanan takım gönüllüler oldu. Keyifli anların yaşandığı anlat bakalım oyununu da yine gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımında Yunus Emre'nin kampta birden yere yığılması is korku dolu anlara neden oldu.

SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Survivor'da oyunlar öncesi yarışmacılar takım kaptanlarını seçti. Yapılan oylama ile bu hafta da ünlüler takımının kaptanı Barış, gönüllüler takımının kaptanı ise Reşat oldu.

AVANTAJI KAZANAN GÖNÜLLÜLER OLDU

Ödül oyunu öncesinde takımlara avantaj sağlayan oyunda ünlüler ve gönüllüler parkurdaki yerlerini aldı. Ödül oyununda seçimi yapacak takımı belirlemek için yapılan avantaj oyununda üçer erkek ve üçer kadın yarışmacı karşı karşıya geldi. Sıkı mücadele sonunda erkeklerde ve kadınlarda avantajı kazanan gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler ödül oyunu öncesi fark yarattı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu parkurda yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bu oyunun ödülü köfte ekmek ve kola oldu. Güç ve dengenin gerektiği parkurda skor 8-8 olunca iki takımın en iyi kadın ve erkek yarışmacıları yarışa dahil oldu. Ünlülerde Sergen - Melis, Gönüllülerde Ayşe - Poyraz ikilisinin mücadelesi nefesleri kesti. Son oyunda ise Poyraz ile Sergen karşılaşması ödül oyununun kaderini belirledi. Performansı ile geceye damga vuran Poyraz, Gönüllüler takımına ödülü getirdi. 10-8 skorla gecenin ödülünü gönüllüler kazandı.

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ ALAN BELLİ OLDU

Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için takımlar karşı karşıya geldi. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı oyunda renkli anlar ekranlara geldi.

Bu oyunun da kazananı gönüllüler takımı oldu. Böylece gönüllüler takımı gecenin iki ödül oyununu da kazanarak yemek ödüllerinin kazananı oldu. Ünlüler takımı ise kampa eli boş döndü.

YUNUS EMRE KORKUTTU

Ödül oyunu gecesinin yaşandığı Survivor'da gergin anlar da yaşandı. Ödül oyunu öncesinde Gönüllüler takımının kampında kamera görüntüleri yayınlandığı sırada Yunus Emre ateşe üflediği sırada birden yere yığıldı. Yarışmacıya takım arkadaşları yardım ederken endişe edilecek durumun olmadığı ortaya çıktı.