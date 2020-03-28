Survivor'da kim kazandı 27 Mart? Survivor Gönülller takımına kim geçti? Konseyde şaşırtan gelişme

Ünlüler Gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor'da şaşırtıcı gelişmeler cuma akşamı peş peşe yaşandı. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2020 29. bölümünde yarışmacılar erzak ödülü için karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı gönüllüler takımında yer alan Meryem'in sağlık sorunlarından dolayı, yarışmaya devam edemeyeceğini bu nedenle ünlüler takımından bir ismin gönüllülere geçeceğini söyledi. Ünlü sunucunun konseyde oylama yapılacağını söylemesine rağmen, ünlüler takımından bir yarışmacı kendi istedi ile gönüllüler takımına geçmek istediğini söyleyerek şaşırtıcı anlara damga vurdu.

Öte yandan hararetli geçen Survivor konseyinde Barış, Mert ve Sercan arasında sözlü atışma yaşandı. Peki, Survivor'da kim ödül oyununu kazandı? Gönüllüler takımına kim geçti? İşte, Surivivor son bölümde yaşananlar ve gönüllüler takımına geçen o isim.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Erzak oyunu için karşı karşıya gelen Survivor yarışmacıları 29. bölümünde parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecan dolu oyunda Yunus Emre ile ünlüler takımından Ersin mücadelesi nefesleri kesti. Kafa kafaya giden yarışta kazananı kameralar belirledi.

Survivor ödül oyununu zorlu anların ardından ünlüler takımı 10'a 7 kazandı.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINA ŞOKE EDEN TRANSFER

Survivor 29. bölümde Ünlüler takımından Gönüllüler takımına Acun Ilıcalı bir kişinin transfer olacağını duyurdu. Konseyde yapılan oylamada "Birazdan bir oylama yapacağız ve en çok oy alan yarışmacı Ünlülerden Gönüllülere geçecek. Herkes oy kullanacak" dedi.

Ancak " Ben bu takımda olduğum için kendimi çok şanslı düşünüyorum ama ben buradaki ilişkimin kirlendiğini düşünüyorum. Bu sebeple kendime yeni bir sayfa açıp gönüllü olarak karşı takıma geçmek istiyorum" diyen Barış, kendi istediği ile gönüllüler takımına geçmek istediğini söyledi.

Mert ise, Barış'ın diğer takıma geçmek istemesi ile ilgili "Karşı takıma şunu söylüyorum kötü günler geride kaldı şimdi sırada daha kötü günler var" yorumunda bulundu.

Mert ve Barış arasında yaşanan tartışma son bölümde tansiyonu yükselten anlara neden olmuştu.

MERYEM DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Son bölümün ardından ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meryem Kasap'ın zorunlu nedenle diskalifiye olacağını bildirdi. Ilıcalı, diskalifiye olan Meryem'in yerine ünlüler takımından bir kişinin transfer olacağını açıklamıştı.

Acun Ilıcalı yeni bölümde konseyde Meryem'in akıbeti ile ilgili :"Meryem sakatlığı yüzünden Survivor'a devam edemeyecek. Açıkçası çok önemli bir yarışmacıydı. Bence Gönüllüler takımı için kırılma anıydı. Çünkü sakatlık öncesi çok sayı alan bir yarışmacıydı ve Meryem sakatlanınca sizin mağlubiyet seriniz başladı." dedi.