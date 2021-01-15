Survivor'da kim kazandı? 14 Ocak Survivor ödül oyununu kazanan takım yemeği aldı! İşte son bölüm özeti

Survivor'da kim kazandı sorusu, Survivor Ünlüler Gönüllüler'in perşembe akşamı oynanan ödül oyunlarında netleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in ekranlara gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı perşembe gecesi yaşandı. Kazanan takımın birer tabak kurufasülye - pilav yemeği aldığı oyunda Ünlüler takımı rakibini yenerek ödülün sahibi oldu. Anlat bakalım oyununu ise gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Survivor'da ödül öncesi bu yıl sisteme dahil olan kaptanlık için yarışmacılar oylarını kullandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları tarafından verilen oylar sonucunda Ünlüler takımı kaptanı Barış, Gönüllüler takımı kaptanı Reşat seçildi.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KAZANAN BELLİ OLDU

Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından zorlu parkurda yemek ödülü için takımlar karşı karşıya geldi. Sunucu Murat Ceylan, oyun öncesinde yarışmacıların kurufasülye - pilav yemeği kazanacağını açıkladı.

Zorlu mücadelede İsmail-Meryem ile Poyraz-Aleyna karşılaşması oyunun kaderini belirledi. 8-8 devam eden skor İsmail'in son atışıyla ünlüleri öne geçirdi. İlk oyunu böylece ünlüler takımı kazandı.

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ ALAN GECENİN SONUNDA AÇIKLANDI

Survivor'un keyifli oyunlarından olan Anlat Bakalım için bu sezonun yarışmacıları ilk kez karşı karşıya geldi. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı oyunda kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Bu sonuçla gönüllüler takımı bisküvi ödülünü almış oldu.