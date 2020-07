Survivor'da kim elendi? sorusu yanıt bulamadı - 11 Temmuz 2020 Survivor 133. son bölümde dokunulmazlığı kazanan isim

Büyük finale az bir zaman kala, Survivor 2020 son dokunulmazlık heyecanıyla ekranlara geldi. Şubat ayından beri adada kazanmak için ciddi çaba gösteren Survivor 2020 yarışmacıları parkurda kazanmak için tek dökerken, Survivor'un son dokunulmazlığını Cemal Can kazandı. Survivor canlı yayın final oyununda, Cemal Can ve Berkan mücadelesinin uzamasından dolayı Survivor 133. son bölümde eleme gerçekleşmedi. İşte, Survivor 133. bölüm özeti.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 133. bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi Cemal Can oldu.

Oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşmesi yaşandı. Cemal Can'ın performansının dikkat çektiği oyunda, Berkan Cemal Can karşılaşması heyecanlı anlara neden oldu.

Gecenin sonunda 3-1'lik skorla Cemal Can Survivor son dokunulmazlık oyununu kazandı. Sürenin kalmamasından dolayı, Survivor'da eleme gerçekleşmedi. Survivor'da eleme, 12 Temmuz Pazar akşamı canlı yayında gerçekleşecek.

SURVİVOR'DA ELEME OLDU MU?

Survivor 2020 133. bölümde dokunulmazlığı Cemal Can kazanarak, eleme potasından kurtuldu. Diğer üç isim için ise ada konseyinde bir oylama yapılacak. Bu oylama sonucunda Survivor 2020’ye veda eden isim belli olacak. Survivor’dan elenen isim ile birlikte yarışmada son üçe kalan isimler de ortaya çıkacak.

Survivor'da Berkan Cemal Can karşılaşmasından dolayı sürenin kalmamasından dolayı, eleme 12 Temmuz Pazar akşamı olacak.

SURVİVOR'DA 1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin canlı yayında ekranlara gelen 132. bölümünde Final Dörtlüsü arasındaki mücadelede parkura ilk çıkan Barış ile Yasin oldu.

İkili arasında yaşanan karşılaşmada kazanan Yasin oldu.

Sonraki karşılaşmada Cemal Can ile Berkan arasındaki mücadelede ise kazanan Cemal Can oldu. Bir sonraki turda Barış ile Yasin karşılaşmasından Barış galip geldi. Rakiplerini eleyerek eşleşen Berkan ile Cemal Can, final için karşı karşıya geldi.

Berkan ile Cemal Can, dokunulmazlık oyununda son kez parkura çıktı. Bu nefes kesen mücadeleden galip çıkan Berkan, canlı yayındaki oyunda finalde Barış'ın rakibi oldu.

Berkan Barış karşılaşmasından galip gelen isim Berkan oldu. Böylece Berkan dokunulmazlığı aldı.