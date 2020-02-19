Survivor'da kim elendi sorusu yanıt buldu mu? Survivor Ünlüler Gönüllüler'de en az oyu kim aldı? (18 Şubat 2020)

Ünlüler-Gönüllüler konsepti ile ekranlara gelen ve izleyiciler tarafından ilgi gören yarışma programı Survivor 2020'de rekabet kızışmaya başladı. Survivor'un 318 Şubat 2020 tarihli 3. bölümünde her iki takımda ödül oyununda ayrı ayrı yarıştı. Ödül oyunu sonrası gönüllüler takımında en az oy alarak eleme potasına giren bir isim adaya veda etti. İşte, Survivor 2020 3. bölümünde adaya veda eden isim.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Survivor'da ödülü almak için yarışan takımlar parkurda kıyasıya mücadele etti. İkinci oyunda vitamin bar ödülünü ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı 2 1 rakibini yendi.

İlk ödül oyununda ise yarışmacılar olta takımı almak için karşı karşıya geldi. Parkurda zorlu anlar yaşayan her iki takım da stres dolu anlar yaşadı. Olta takımını ise gönüllüler takımı 10'a 7 kazandı. Her iki ödülün ardından, yarışmacılar yarışmaya motive oldu.

ACUN ILICALI'DAN UĞUR PEKTAŞ VE ŞAZİYE AÇIKLAMASI

Konsey öncesi açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, Survivor'un ilk bölümünde sakatlık yaşayan Uğur Pektaş ve Şaziye ile ilgili bilgiler verdi. Acun Ilıcalı; Doktor Metin Kuş'un yaptığım değerlendirmeler sonucunda Uğur Pektaş Survivor'a devam edemeyecek" dedi.

Şaziye'nin sağlık durumuna da değinen Ilıcalı, "Şaziye senin dizin malesef Survivor'a devem etmene imkan sağlayamıyormuş. Diyecek bir şey yok çok çok üzgünüm" dedi.

Acun Ilıcalı ayrıca ünlüler takımına 2 gün içinde 2 yarışmacının dahil olacağını duyurdu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'un 3. bölümünde eleme potasında yer alan Fatma dışında 2 isim daha SMS oylamasına girdi. En çok oy alan isim Ceyhun oldu, diğer isim ise Cemal Can oldu.

En çok oyu alan Ceyhun eleme adayı olarak Makbule'nin ismini verdi. En fazla ikinci oyu alan Cemal Can ise Evrim'in ismini söyledi.

Eleme Fatma, Makbule ve Evrim arasında yaşanacak. Elenen isim gecenin sonunda belli olacak.