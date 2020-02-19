Survivor'da kim elendi, en az oyu kim aldı? (18 Şubat 2020) Survivor konseyinde Uğur Pektaş ve Şaziye şoku!

Ünlüler-Gönüllüler konsepti ile ekranlara gelen ve izleyiciler tarafından ilgi gören yarışma programı Survivor 2020'de rekabet kızışmaya başladı. Survivor'un 18 Şubat 2020 tarihli 3. bölümünde her iki takımda ödül oyununda ayrı ayrı yarıştı. Ödül oyunu sonrası gönüllüler takımında en az oy alarak eleme potasına giren bir isim adaya veda etti. Acun Ilıcalı sakatlanan Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yarışmaya devam edip edemeyeceğini ise izleyicilerle paylaştı. Peki, Survivor'dan kim gitti? İşte, Survivor'dan elenen isim ve son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme öncesi ödülü almak için yarışan takımlar parkurda kıyasıya mücadele etti. İkinci oyunda vitamin bar ödülünü ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı 2 1 rakibini yendi.

İlk ödül oyununda ise yarışmacılar olta takımı almak için karşı karşıya geldi. Parkurda zorlu anlar yaşayan her iki takım da stres dolu anlar yaşadı. Olta takımını ise gönüllüler takımı 10'a 7 kazandı. Her iki ödülün ardından, yarışmacılar yarışmaya motive oldu.

ACUN ILICALI'DAN UĞUR PEKTAŞ VE ŞAZİYE AÇIKLAMASI

Konsey öncesi açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, Survivor'un ilk bölümünde sakatlık yaşayan Uğur Pektaş ve Şaziye ile ilgili bilgiler verdi. Acun Ilıcalı; Doktor Metin Kuş'un yaptığım değerlendirmeler sonucunda Uğur Pektaş Survivor'a devam edemeyecek" dedi.

Şaziye'nin sağlık durumuna da değinen Ilıcalı, "Şaziye senin dizin malesef Survivor'a devem etmene imkan sağlayamıyormuş. Diyecek bir şey yok çok çok üzgünüm" dedi.

Acun Ilıcalı ayrıca ünlüler takımına 2 gün içinde 2 yarışmacının dahil olacağını duyurdu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'un 3. bölümünde eleme potasında yer alan Fatma dışında 2 isim daha SMS oylamasına girdi. En çok oy alan isim Ceyhun oldu, diğer isim ise Cemal Can oldu.

En çok oyu alan Ceyhun eleme adayı olarak Makbule'nin ismini verdi. En fazla ikinci oyu alan Cemal Can ise Evrim'in ismini söyledi.

Eleme Fatma, Makbule ve Evrim arasında yaşandı. En az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Makbule oldu. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hız elenen isim oldu.

Adaya veda eden Makbule, " Benim için kısa ama güzel bir deneyim oldu. İlk gitmek belki kötü oldu ama elimden de bir şey gelmiyor. Herkesin hakkında hayırlısı olsun" dedi.

SURVİVOR MAKBULE KİMDİR?

Survivor 2020 sezonuna adını yazdıran Makbule Karabudak, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındı. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Lisede Anadolu Lisesi kazandı ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdi. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldu. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü tamamladı. Üniversite yıllarında hentbol takımında yer aldı. Üniversiteden mezun olduğu sene KPSS sınavına girip İstanbul’a atandı. Atanır atanmaz hem görevine başladı hem de tekrar spor yapmaya. Bireysel olarak fitness ve pilates yaptı. Spor yaparken gittiği salonda spor eğitmeni olan eşiyle tanıştı ve yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından evlendi. Makbule Karabudak, ebeliğin yanı sıra pilates eğitmenliği yapıyor.

Makbule Karabudak, Survivor 2020 tanıtımında mesleğine gönderme yaparak "Bugüne kadar göbek bağı kestim, şimdi nefesleri kesmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.